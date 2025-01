Primacampania.it - Il Sabato della Fotografia: focus sul popolo Sahrawi

NAPOLI –25 gennaio 2025, alle ore 11.30, presso Sala Assoli di Napoli, è in programma un nuovo appuntamentorassegna “Il”. Al centro dell’incontro, il progetto Necessità dei volti, uno studio multidisciplinare sule la sua lotta per l’autodeterminazione. Protagonistigiornata saranno Patrizio Esposito, noto fotografo e grafico napoletano, e Fatima Mahfoud, rappresentantelegazione diplomatica del Fronte Polisario in Italia. Insieme esploreranno le dinamiche storiche, politiche e culturali legate al conflitto del Sahara Occidentale, offrendo una lettura inedita attraverso l’archivio fotografico del Museoresistenza. L’ingresso è libero. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 345 467 9142 oppure scrivere a assoli@casadelcontemporaneo.