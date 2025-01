Juventusnews24.com - Huijsen racconta: «Di nuovo alla Juve con Yildiz? Mai dire mai. Thiago Motta mi disse questo il primo giorno di ritiro, mentre su Allegri…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24si: le dichiarazioni del difensore olandese sul suo passato, il futuro e non solo. Ecco che cosa ha dettoDean, a Oggi Sport Notizie, ha così parlato del suo passatoe non solo. Le dichiarazioni dell’ex bianconero.GIOCARE DICON, MAGARI– «Me lo auguro davvero tanto. Eravamo sempre insieme io, Kenan e Muharemovic che oggi è al Sassuolo. Entrambi sono giocatori molto forti. Conho un rapporto davvero speciale, spero di lavorare ancora con lui.ntus? Maimai».RAPPORTO CON– «Sarò sincero: fin dalche sono arrivato inmi hanno detto che mi dovevano vendere. Con il mister ho avuto un rapporto normalemi allenavo con la squadra, stavo pensando più che altro a sposare un progetto che facesse per me».