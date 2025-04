Serie A3 Domotek in campo in scena al PalaCalafiore la bella di semifinale playoff

scena la "bella" di semifinale playoff. Oggi, o mai più, fischio d'inizio alle ore 20.30 al PalaCalafiore: la Domotek Volley Reggio Calabria vuole scrivere un bel pezzo della sua storia.Una Serie, dura, lunga,emozionante ed elaborata. Dopo due set e.

Serie A3, Gioia del Colle mette il turbo e sorpassa Domotek Volley

Non basta un primo set da urlo. La Domotek paga dazio in trasferta, sul caldo campo del Gioia del Colle. Operazione sorpasso effettuata per i locali che superano, con grinta e precisione, la ...

Serie A3, Domotek Volley blinda il secondo posto: coach Polimeni esulta e guarda ai playoff

Antonio Polimeni, allenatore della Domotek Volley, non nasconde l’emozione dopo il secondo posto ottenuto in un campionato di Serie B "difficilissimo e il più duro degli ultimi anni". "È un ...

Serie A3, Domotek torna a volare e vince vs Vidya Viridex Sabaudia

La Domotek con caparbietà torna alla vittoria e manda al tappeto Sabaudia. La sfida è iniziata con un minuto di raccoglimento nel ricordo commosso, come da disposizioni di Lega, di Simonetta ...

