Lavori si asfalta via Garibaldi strada chiusa al traffico di notte

asfaltatura del lungarno Galilei, tempo permettendo il cantiere si sposta in via Garibaldi, nel tratto compreso tra la Porta Calcesana e via Santa Marta. Il tratto indicato sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 21 di martedì 15. Pisatoday.it - Lavori, si asfalta via Garibaldi: strada chiusa al traffico di notte Leggi su Pisatoday.it Completato nei tempi previsti l'intervento di fresatura etura del lungarno Galilei, tempo permettendo il cantiere si sposta in via, nel tratto compreso tra la Porta Calcesana e via Santa Marta. Il tratto indicato sarà chiuso alveicolare dalle ore 21 di martedì 15.

