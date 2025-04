Xi esorta Cina Vietnam a opporsi a bullismo unilaterale

Cina e il Vietnam dovrebbero rafforzare la determinazione strategica e opporsi congiuntamente al bullismo unilaterale. Durante i colloqui con To Lam, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista del Vietnam, Xi ha anche invitato le due parti a mantenere la stabilita’ del sistema globale di libero scambio e delle catene industriali e di approvvigionamento. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Xi: esorta Cina, Vietnam a opporsi a bullismo unilaterale Leggi su Romadailynews.it Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha dichiarato a Hanoi che lae ildovrebbero rafforzare la determinazione strategica econgiuntamente al. Durante i colloqui con To Lam, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista del, Xi ha anche invitato le due parti a mantenere la stabilita’ del sistema globale di libero scambio e delle catene industriali e di approvvigionamento. Agenzia Xinhua

Potrebbe interessarti anche:

Xi: esorta Cina, Vietnam a marciare insieme verso modernizzazione

Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha esortato Cina e Vietnam a marciare verso la modernizzazione mano nella mano. Durante l’incontro con il presidente dell’Assemblea nazionale vietnamita ...

Trump: “Xi è intelligente, con la Cina verrà fuori qualcosa di positivo”

Una primissima apertura dopo il braccio di ferro fatto di risposte e contro-risposte che ha portato i dazi reciproci a livelli mai visti prima. Al culmine dell’escalation, Donald Trump si dice ...

Cina: Xi, non c’e’ nessun vincitore in una guerra tariffaria

Non c’e’ nessun vincitore in una guerra tariffaria, e mettersi contro il mondo portera’ solo all’auto-isolamento, ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping durante l’incontro con il primo ...

Dazi, Xi esorta Vietnam: Si unisca a Cina contro intimidazioni Usa -. Xi in Cina esorta a una maggiore cooperazione con il Vietnam, mentre si accendono le tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Xi Jinping invita il Vietnam a contrastare il bullismo unilaterale e rafforzare la cooperazione. Il presidente cinese Xi esorta a rafforzare i legami commerciali con il Vietnam in mezzo alle tensioni tariffarie degli Stati Uniti. IL VIDEO. Dazi, la Cina esorta gli Usa a mostrare "genuina volontà di dialogo". Trump furioso per la rappresaglia cinese sui dazi: «Come si permettono?». Ne parlano su altre fonti

Secondo romadailynews.it: Xi: esorta Cina, Vietnam a marciare insieme verso modernizzazione - Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha esortato Cina e Vietnam a marciare verso la modernizzazione mano nella mano. Durante l'incontro con il presidente ...

Scrive ansa.it: Xi, 'Cina e Vietnam contrastino il bullismo ulilaterale' - Il presidente cinese Xi Jinping ha sollecitato il Vietnam a "contrastare insieme il bullismo unilaterale", nel mezzo dello scontro commerciale con gli Usa, aggiungendo che i leader dei due Paesi "dovr ...

Nota di msn.com: Cina, Xi dal Vietnam: non ci sono vincitori nella guerra dei dazi di Trump - Il leader cinese ha iniziato lunedì un tour diplomatico nel sud-est asiatico, ribadendo l'impegno della Cina per il commercio globale. Xi ha incontrato le autorità in Vietnam, prima tappa del viaggio, ...