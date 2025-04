Ponte Milvio devastato dagli scontri pre derby Il municipio fa la voce grossa Dobbiamo essere risarciti

Ponte Milvio prima del derby tra Lazio e Roma (poi finito 1-1) ha vissuto l’ennesima serata nera. Romatoday.it - Ponte Milvio devastato dagli scontri pre derby. Il municipio fa la voce grossa: "Dobbiamo essere risarciti" Leggi su Romatoday.it Vetri in frantumi, sedie e tavolini gettati in aria, lancio di bottiglie e sassi. Le cariche della polizia, lacrimogeni e idranti con il piazzale diventato un vero e proprio campo di battaglia.prima deltra Lazio e Roma (poi finito 1-1) ha vissuto l’ennesima serata nera.

Ponte Milvio devastato dagli scontri pre derby. Il municipio fa la voce grossa: "Dobbiamo essere risarciti". Roma-Feyenoord, scontri agenti-tifosi a piazza di Spagna: feriti. Danni alla Barcaccia. Il Comitato Stadio Flaminio contro il progetto di Lotito dopo gli scontri: "Impensabile". Scontri derby Roma-Lazio: tifosi contro polizia, feriti e caos. Piantedosi condanna gli episodi. Ne parlano su altre fonti 

Segnala msn.com: Roma, scontri al derby: caccia ai teppisti del Flaminio e di Ponte Milvio. Aggredito un ultrà bulgaro gemellato con i laziali - Il giovane circondato e colpito durante il deflusso a ponte Duca d'Aosta. Al vaglio le immagini delle telecamere per identificare i responsabili degli incidenti. I sindacati di polizia: «Giocare in no ...

Come scrive notizie.it: Scontri al derby Roma-Lazio: violenza tra tifosi e forze dell’ordine. Piantedosi interviene - Scontri prima del derby: tifosi della Roma lanciano oggetti contro la polizia su viale Pinturicchio, i laziali tentano l’invasione della zona rivale.

Riporta informazione.it: Scontri Lazio-Roma, Ponte Milvio conta i danni. I residenti: “La piazza come un campo di battaglia” - Nel day after del derby, Ponte Milvio si lecca le ferite e conta i danni. Dopo le scene di guerriglia urbana, i monopattini e gli scooter rovesciati in strada in viale Pinturicchio e in via Flaminia p ...