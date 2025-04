Zonawrestling.net - Raw 14.04.2025 WrestleMania is next!

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Golden 1 Center di Sacramento, California. Lo show inizia con il World Heavyweight Champion Gunther che raggiunge il ring. Adam Cole sale sul ring per un’intervista, ma Gunther lo interrompe subito. Dice che Jey è pieno di schifezze. Cole dice che Gunther è frustrato. Gunther prende il microfono e dice a Cole, Jey e a tutti quelli che sono con lui di andare a f*****o. Per l’80% del tempo in cui Gunther è stato in WWE, è stato campione. È il più grande campione del mondo dei pesi massimi di tutti i tempi e si rifiuta di lasciare che Jey glielo rovini. Gunther vuole che Jey arrivi acon tutta la fiducia del mondo. Jey verrà sconfitto per la quarta volta consecutiva. Gunther è stato accusato di aver esagerato con Jimmy.