Harry Potter la serie svelati i primi 6 attori del cast

serie ispirata a Harry Potter.E naturalmente, fin da quando la notizia circolava nell’aria solo sotto forma di rumor, i fan si sono subito scatenati per la curiosità di scoprire chi sarebbero stati gli eredi di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Qualche spoiler, però, sembra finalmente essere arrivato e, fra ruoli principali e ruoli minori, pare che siano stati svelati i primi 6 nomi.ATTENZIONE SPOILER! Non proseguite con la lettura se preferite riservarvi l’effetto sorpresa (e avete la pazienza di aspettare fino al prossimo anno).Cominciamo con uno dei personaggi più importanti della saga, l’amatissimo preside di Hogwarts Albus Silente: interpretato sul grande schermo da Richard Harris e Michael Gambon nella versione “anziana” e da Jude Law nella saga di Animali Fantastici, da giovane, nella serie avrà il volto di John Lithgow, vincitore di sei Emmy, due Tony Award, un Olivier e due nomination a BAFTA e Oscar. News.robadadonne.it - Harry Potter, la serie: svelati i primi 6 attori del cast Leggi su News.robadadonne.it La notizia adesso è ufficiale: dopo i 7 film tratti dalla saga di J.K. Rowling nel 2026 arriverà su MAX – canale presto trasmesso anche in Italia – laispirata a.E naturalmente, fin da quando la notizia circolava nell’aria solo sotto forma di rumor, i fan si sono subito scatenati per la curiosità di scoprire chi sarebbero stati gli eredi di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Qualche spoiler, però, sembra finalmente essere arrivato e, fra ruoli principali e ruoli minori, pare che siano stati6 nomi.ATTENZIONE SPOILER! Non proseguite con la lettura se preferite riservarvi l’effetto sorpresa (e avete la pazienza di aspettare fino al prossimo anno).Cominciamo con uno dei personaggi più importanti della saga, l’amatissimo preside di Hogwarts Albus Silente: interpretato sul grande schermo da Richard Harris e Michael Gambon nella versione “anziana” e da Jude Law nella saga di Animali Fantastici, da giovane, nellaavrà il volto di John Lithgow, vincitore di sei Emmy, due Tony Award, un Olivier e due nomination a BAFTA e Oscar.

Potrebbe interessarti anche:

Harry Potter, Tom Felton Incoraggia il Nuovo Draco Malfoy nella Serie Reboot

Sei un fan di Harry Potter? Tom Felton, il mitico interprete di Draco Malfoy, ha espresso il suo parere sul reboot televisivo in arrivo su HBO e sul nuovo attore che vestirà i panni del suo ...

Harry Potter, svelati i primi sei nomi del cast della serie: Paapa Essiedu e John Lithgow saranno Piton e Silente

Rivelati i primi sei nomi che formeranno il cast della serie su Harry Potter: tra questi John Lithgow, che interpreterà Albus Silente e Paapa Essiedu, che nonostante le polemiche per il colore della ...

Harry Potter, Warwick Davis parteciperebbe subito alla serie: "Sarebbe bello avere alcuni attori dei film"

La star del franchise cinematografico tratto dai libri di J.K. Rowling non esclude un ritorno. Warwick Davis è uno degli attori più presenti nella saga di Harry Potter, se non altro per aver ...

Harry Potter, svelati i primi sei nomi del cast della serie: Paapa Essiedu e John Lithgow saranno Piton e Silente. Harry Potter, svelati i primi attori della serie tv. Nuova serie di Harry Potter, svelato il cast: chi interpreterà i personaggi iconici. Harry Potter, svelati i primi attori della serie tv: è polemica per la scelta di Piton nero. Harry Potter: confermati i primi membri del cast della nuova serie HBO. Chi c’è nel cast di Harry Potter (la serie). Ufficiale: John Lithgow è Albus Silente. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Harry Potter, svelati i primi attori della serie tv: è polemica per la scelta di Piton nero - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Come scrive fanpage.it: Harry Potter, svelati i primi sei nomi del cast della serie: Paapa Essiedu e John Lithgow saranno Piton e Silente - Rivelati i primi sei nomi che formeranno il cast della serie su Harry Potter: tra questi John Lithgow, che interpreterà Albus Silente e Paapa Essiedu ...

Riporta iodonna.it: “Harry Potter”, svelato il cast dell’attesissima serie tv - Confermati i nomi degli attori che interpreteranno alcuni dei personaggi fondamentali della saga, da Albus Silente a Minerva McGranitt, a Severus Piton ...