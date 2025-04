Spediva in tutta Italia articoli per la casa ma erano pericolosi fuochi d artificio maneggiati da ignari corrieri arrestato

arrestato un 33enne Italiano per fabbricazione e vendita di prodotti pirotecnici artigianali, altamente pericolosi in relazione alla loro capacità di offesa. L’attività ha avuto inizio a ottobre, a seguito di perquisizioni effettuate dal personale della. Torinotoday.it - Spediva in tutta Italia 'articoli per la casa', ma erano pericolosi fuochi d'artificio maneggiati da ignari corrieri: arrestato Leggi su Torinotoday.it A inizio aprile la polizia di Stato haun 33enneno per fabbricazione e vendita di prodotti pirotecnici artigianali, altamentein relazione alla loro capacità di offesa. L’attività ha avuto inizio a ottobre, a seguito di perquisizioni effettuate dal personale della.

Potrebbe interessarti anche:

Fabbricava e spediva in tutta Italia artifizi pirotecnici pericolosi. Arrestato

Arrestato 33enne nel Napoletano: produceva e vendeva online esplosivi artigianali, spediti in oltre 30 province italiane. La Polizia di Stato, al termine di diverse settimane di indagini, ha ...

Spediva ordigni in tutta Italia tramite corrieri: arrestato 33enne

Tempo di lettura: 2 minutiHa spedito, tramite normali corrieri, prodotti pirotecnici pericolosi in oltre trenta provincie italiane indicando, nella causale, ‘articoli per la casa’. La Polizia di ...

Gabry Ponte, “Tutta l’Italia” arriva a San Marino Song Contest: tutti i candidati

Tutta l'Italia di Gabry Ponte parteciperà al San Marino Song Contest, se vincesse potrebbe rappresentare il piccolo Stato all'Eurovision L'articolo Gabry Ponte, “Tutta l’Italia” arriva a San Marino ...

Spediva ordigni in tutta Italia tramite corrieri, arrestato. Fabbricava e spediva ordigni pirotecnici in tutti Italia, un arresto a Napoli. Trafficava e spediva in tutta Italia artifizi pirotecnici pericolosi. Spediva in tutta Italia 'articoli per la casa', ma erano pericolosi fuochi d'artificio maneggiati da ignari corrieri: arrestato. Spediva esplosivi in tutta Italia fingendo fossero articoli per la casa. Fabbricava e spediva in tutta Italia artifizi pirotecnici pericolosi: arrestato. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta ansa.it: Spediva ordigni in tutta Italia tramite corrieri, arrestato - Ha spedito, tramite normali corrieri, prodotti pirotecnici pericolosi in oltre trenta provincie italiane indicando, nella causale, 'articoli per la casa'. (ANSA) ...

Riporta msn.com: Fabbricava e spediva in tutta Italia artifizi pirotecnici pericolosi: arrestato - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Scrive napolitoday.it: Bombe e "catene napoletane", scoperto delivery di fuochi illegali su Telegram - Su delega della procura di Torino, gli agenti hanno perquisito l’abitazione e i veicoli dell’indagato, trovando un ordigno particolarmente pericoloso chiamato “catena napoletana”, due centraline per l ...