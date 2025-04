Perché passare al tè verde e non guardarsi più indietro Dopo un mese di sostituzione chi ha provato a lasciare la tazzina per la tazzona dice di sentirsi meglio e anche più stiloso

tazzona calda tra le mani. Ma se per anni quella tazza è stata riempita rigorosamente di caffè, ora qualcosa sta cambiando. Il tè verde si sta lentamente (ma inesorabilmente) prendendo la scena. Attenzione, non si tratta di rinunciare al piacere del rituale. Tutt'altro. Si tratta di trasformarlo, di prendere esempio dagli asiatici, soprattutto i giapponesi, che partono dal loro tè verde per realizzare i loro rituali zen wabi sabi. Dove prima c'era l'odore tostato e scuro del caffè, adesso c'è un profumo più sottile, quasi erbaceo, e un sorso che riscalda senza agitare.

