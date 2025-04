Elezioni Barattoni centrosinistra a confronto con i cittadini La Classicana è una priorità

centrosinistra, Alessandro Barattoni, che lunedì ha partecipato all’assemblea pubblica del Partito democratico, promossa dai circoli di Mezzano e Piangipane. Nel corso dell’incontro Barattoni ha affrontato diverse. Ravennatoday.it - Elezioni, Barattoni (centrosinistra) a confronto con i cittadini: "La Classicana è una priorità" Leggi su Ravennatoday.it Nuovo appuntamento elettorale per il candidato sindaco della coalizione del, Alessandro, che lunedì ha partecipato all’assemblea pubblica del Partito democratico, promossa dai circoli di Mezzano e Piangipane. Nel corso dell’incontroha affrontato diverse.

Potrebbe interessarti anche:

Il centrosinistra "fa squadra" attorno a Barattoni: "Alberi, trasporto pubblico gratuito e rinascita del centro storico"

"Ravenna fa squadra": è questo lo slogan che accompagnerà la campagna elettorale di Alessandro Barattoni come candidato sindaco del centrosinistra alle prossime amministrative. Con la data delle ...

Elezioni comunali, Barattoni (Pd) in tour nelle frazioni: "Qui si costruisce una politica radicata"

Si è tenuta a Castiglione di Ravenna la prima tappa del percorso di ascolto promosso dal Partito democratico in vista delle elezioni amministrative. L’incontro si è svolto al circolo Arci e durante ...

Elezioni amministrative, Centrosinistra: la short list. Ecco le scelte dei quattro partiti

Ci si rivede venerdì sera ma intanto si sta definendo il quadro. I nomi sono confermati: il Pd dovrà sceglierne uno tra i tre papabili - il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio,...

Alessandro Barattoni (centrosinistra) sulla sanità: "integrazione più forte tra sociale e sanitario, più attenzione ai caregiver, migliorare la qualità della vita". Elezioni comunali, Verdi e Ambiente e territorio con Barattoni: "Riconosciute le nostre istanze". Elezioni Ravenna, Barattoni (centrosinistra) si presenta: «Di progetti ne abbiamo tanti, conteranno i fatti». Elezioni. Alessandro Barattoni, candidato sindaco del centrosinistra, dà il via alla sua campagna elettorale. Il centrosinistra "fa squadra" attorno a Barattoni: "Alberi, trasporto pubblico gratuito e rinascita del centro storico". Elezioni Ravenna. Un caffè con il candidato sindaco Barattoni: chiunque potrà prenotarsi e incontrarlo. Ne parlano su altre fonti

Segnala ravenna24ore.it: Elezioni. Alessandro Barattoni al circolo PD di Marina di Ravenna - Una sala gremita, tanti interventi, domande puntuali e un confronto vero: si è svolta lo scorso weekend, al circolo del Partito Democratico di Marina di Ravenna, una nuova tappa del percorso di ...

Come scrive ilgazzettino.it: Elezioni, il centrosinistra: il minuto di rumore e la voglia di impresa. «Sorprendiamoli» - PORDENONE - «Un minuto di rumore per far sentire che ci siamo e che non vogliamo lasciare nessuno indietro». L'appuntamento per la chiusura della campagna elettorale ...

Segnala ravennanotizie.it: Barattoni (centrosinistra): “serve nuova stagione di progettazione urbana che metta al centro inclusione e lotta alla solitudine” - Si è svolta ieri, presso il circolo Casadei Monti, l’assemblea del Partito Democratico organizzata insieme al circolo PD “Walter Suzzi” di Borgo Montone, ...