Patrick Vettori morto in un incendio in casa era il fratello del campione di arti marziali

Patrick Vettori, fratello del pluricampione Marvin, sarebbe stato ritrovato senza vita nella sua abitazione a causa di un incendio scoppiato questa mattina all'alba. A darne l'allarme sarebbero stati i vicini

Incendio Mezzocorona, morto intossicato il 30enne Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali Martin - VIDEO

Il ragazzo lavorava nell'agenzia immobiliare di famiglia e si era candidato per le prossime comunali a Mezzocorona Un incendio scoppiato a Mezzocorona, in provincia di Trento, è stato fatale per ...

Trento, incendio in appartamento: morto il 29enne Patrick Vettori

(Adnkronos) – Forse una pentola lasciata sulla piastra accesa. Sarebbe stata questa la causa dell'incendio divampato in un appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento, poco prima delle 5. ...

Incendio in Trentino, morto trentenne Patrick Vettori, fratello del lottatore UFC Marvin

Un giovane di 30 anni è morto all'alba di oggi a seguito dell'incendio scoppiato all'interno del suo appartamento a Mezzocorona in Trentino. La vittima è Patrick Vettori, che lavorava nell'agenzia ...

