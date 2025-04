Finge di stare ai domiciliari per evitare lo sfratto 74enne finisce nei guai

74enne è stato denunciato dai carabinieri per aver trovato unostratagemma per evitare lo sfratto. I militari sono intervenuti nel quartiere Arenella in via Teofilo Patini dove, lo scorso 1 aprile, un ufficiale giudiziario si è presentato alla porta dell'uomo per eseguire uno sfratto, perchè.

