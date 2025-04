Come usare il forno o la lavatrice un app guida i ragazzi con disabilità degli appartamenti smart di via Parini

guida personalizzata. È stata pensata per favorire l’autonomia abitativa delle persone con disabilità e testata, per una prima sperimentazione, all’interno degli appartamenti ‘smart’ di via Parini, in zona Fiorita, destinati da novembre 2024 dall’amministrazione comunale di. Cesenatoday.it - Come usare il forno o la lavatrice, un'app guida i ragazzi con disabilità degli appartamenti smart di via Parini Leggi su Cesenatoday.it Una vera e propriapersonalizzata. È stata pensata per favorire l’autonomia abitativa delle persone cone testata, per una prima sperimentazione, all’interno’ di via, in zona Fiorita, destinati da novembre 2024 dall’amministrazione comunale di.

Potrebbe interessarti anche:

ChatGPT ora può usare il modello o1 che “ragiona” dentro Canvas

Può inoltre effettuare il rendering di codice HTML e React sia in Canvas sia in Progetti. Il rendering è disponibile anche per gli iscritti al piano Free. Novità anche per l’app per macOS... Leggi ...

Usare troppo l’intelligenza artificiale scatena l'ansia, ma anche usarla troppo poco

Secondo una ricerca dell'Università di Reichman, tra IA e ansia c'è un rapporto a U: ecco cosa significa

Usare ADB Sideload per installare ROM, aggiornamenti, ripristino

Chi ha uno smartphone Android che non viene più aggiornato da tempo ad una nuova versione e vorrebbe fosse rinnovato e chi ha un cellulare vecchio che è diventato lento anche dopo un reset di ...

Come usare il forno o la lavatrice, un'app guida i ragazzi con disabilità degli appartamenti smart di via Parini. La smart home di Haier: l'app è al centro della casa, e gestisce anche l'energia. Miele aiuta risparmiare elettricità. Arriva il report sui consumi degli elettrodomestici via app. Le novità di Haier Europe a IFA 2024. Il futuro di Candy è fatto di lavatrici e forni smart. La lavatrice connessa e smart “fai da te”: ecco come si può fare in modo semplice. Ne parlano su altre fonti 