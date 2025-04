Angelo Calvisi presenta Adieu mon cœur da Pop Up un viaggio di trent anni tra memoria e redenzione

Giovedì 17 aprile, alle 18.30, la libreria POPUP di Perugia ospiterà lo scrittore genovese Angelo Calvisi per la presentazione di Adieu mon cœur, edito da pièdimosca edizioni. Un romanzo che attraversa tre decenni di vita, seguendo il protagonista Paolo nei suoi inciampi, nelle sue fughe, negli.

"Adieu mon coeur". A POPUP lo scrittore Angelo Calvisi porta il suo romanzo lungo trent'anni.

