Iodonna.it - «Mi dissero: ti intervista Ambra di "Non è la Rai", ma io non sapevo chi fosse. È stato devastante: bellezza e intelligenza insieme sono una bomba»

Leggi su Iodonna.it

«Una ragazza brillantissima», Così Francesco Renga descriveAngiolini ricordando il loro primo incontro. In un’rilasciata al Corriere della Sera, il cantante racconta l’amore che l’ha legato all’ex compagna, madre dei suoi due figli. Ricordando con affetto la prima volta che ha incontrato la stellina di Non è la Rai.Angiolini e Francesco Renga, ex uniti dall’amore per i figli: «Siamo una famiglia» X Leggi anche ›Angiolini, quel “ti amo” a Francesco Renga e le critiche: «Continuerò a essere provocatoria nel buon esempio» Francesco Renga ricorda l’amore perAngiolini«Eravamo due ragazzini, ma lei era già un’icona.