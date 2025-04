Rifiuti e condizioni igieniche precarie ripulire la zona Tavola Tonda San Pietro

"Chiediamo alle istituzioni di valutare la possibilità di disporre un sopralluogo che possa stabilire di chi sia la competenza della pulizia e del diserbo della zona Tavola Tonda-San Pietro". A parlare è Antonio Nicolao vicepresidente della prima circoscrizione. "L'area in questione - dice - è un

