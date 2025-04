Busto Arsizio 14enne violentata e picchiata Aveva conosciuto il suo aguzzino sui social

conosciuto sui social e lei, a 14 anni, si era fidata, accettando di incontrarlo, salvo poi piombare in un incubo. Un 21enne di origini nordafricane è stato arrestato in flagranza di reato a Busto Arsizio, in provincia di Varese, con l'accusa di aver picchiato e violentato la ragazzina, intercettata in rete. Le urla della 14enne sono state sentite da un'abitante che ha allertato il 112, facendo intervenire una pattuglia di servizio della Polizia locale in un'area dismessa dietro alla stazione ferroviaria. Quando il 21enne è stato fermato era ancora sopra la 14enne. Ora si trova in carcere, in attesa dell'interrogatorio di convalida. In ospedale i medici hanno stabilito per la 14enne, di nazionalità peruviana, 50 giorni di prognosi.La trappola sulla 14enne violentata a Busto ArsizioI due, dopo aver chattato, si erano dati appuntamento ieri pomeriggio.

