Pierina Paganelli perché per il gip Manuela Bianchi è credibile e Dassilva deve restare in carcere

Dassilva resterà in carcere come indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Secondo il gip racconti forniti dalla nuora della vittima, Manuela Bianchi, sulla mattina del ritrovamento del corpo sono credibili e comprovati dalle perizie foniche. La natura della relazione con Louis ricostruita dalla donna, inoltre, fornirebbe un movente per il delitto. Leggi su Fanpage.it Louisresterà income indagato per l'omicidio di. Secondo il gip racconti forniti dalla nuora della vittima,, sulla mattina del ritrovamento del corpo sono credibili e comprovati dalle perizie foniche. La natura della relazione con Louis ricostruita dalla donna, inoltre, fornirebbe un movente per il delitto.

