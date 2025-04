Val Camonica pauroso frontale sulla Statale del Tonale un morto e tre feriti

Camonica. Il teatro dei fatti è la Strada Statale del Tonale e della Mendola, la principale via di comunicazione Camuna, dove un auto e furgone si sono scontrati frontalmente con il coinvolgimento parziale di altri due veicoli. Il bilancio è di una vittima: un uomo di 61 anni residente in bassa valle Camonica, nella zona di Artogne. Sono rimaste ferite altre tre persone di 35, 56 e 58 anni, cinque veicoli coinvolti nello scontro. Il dramma si è consumato attorno alle 8.45, quando per strada c’erano molti veicoli. In quel momento piovigginava. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, a cura della polizia stradale, sono cinque i veicoli coinvolti nello scontro. Ad avere la peggio è stato il 62enne, morto subito dopo la collisione. Ilgiorno.it - Val Camonica, pauroso frontale sulla Statale del Tonale: un morto e tre feriti Leggi su Ilgiorno.it Braone, 15 aprile 2025 – Incidente stradale mortale questa mattina a Braone, in Valle. Il teatro dei fatti è la Stradadele della Mendola, la principale via di comunicazione Camuna, dove un auto e furgone si sono scontrati frontalmente con il coinvolgimento parziale di altri due veicoli. Il bilancio è di una vittima: un uomo di 61 anni residente in bassa valle, nella zona di Artogne. Sono rimaste ferite altre tre persone di 35, 56 e 58 anni, cinque veicoli coinvolti nello scontro. Il dramma si è consumato attorno alle 8.45, quando per strada c’erano molti veicoli. In quel momento piovigginava. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, a cura della polizia stradale, sono cinque i veicoli coinvolti nello scontro. Ad avere la peggio è stato il 62enne,subito dopo la collisione.

Potrebbe interessarti anche:

Val Camonica, pauroso incidente sulla Statale del Tonale: un morto, tre feriti e 5 veicoli coinvolti

Braone, 15 aprile 2025 – Incidente stradale mortale questa mattina a Braone, in Valle Camonica. Il teatro dei fatti è la Strada Statale del Tonale e della Mendola, la principale via di comunicazione ...

Schiacciato da carrello elettrico in Val Camonica, morto operaio 44enne

(Adnkronos) – Un operaio di 44 anni, residente a Berzo Demo, è morto oggi a seguito di un incidente sul lavoro in un'azienda di cosmetici a Ono San Pietro in Val Camonica, in provincia di Brescia. ...

Schiacciato da carrello elettrico in Val Camonica, morto operaio 44enne

(Adnkronos) – Un operaio di 44 anni, residente a Berzo Demo, è morto oggi a seguito di un incidente sul lavoro in un'azienda di cosmetici a Ono San Pietro in Val Camonica, in provincia di Brescia. Da ...

Spaventoso frontale in galleria in Val Camonica, gravi marito e moglie castelleonesi. Terribile frontale all'alba, morti due uomini. Val Camonica, pauroso incidente sulla Statale del Tonale: un morto, tre feriti e 5 veicoli coinvolti. Pauroso frontale nella notte sulla 45 bis. Puegnago, scontro frontale tra due auto: muore cinquantenne. Forse un malore prima dello schianto: padre di famiglia muore sul colpo, ferita una coppia. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: Val Camonica, pauroso incidente sulla Statale del Tonale: un morto, tre feriti e 5 veicoli coinvolti - Braone, la vittima è un uomo di 62 anni residente ad Artogne. Sulla 42 (chiusa per i rilievi) si sono create lunghe code, traffico deviato sulla viabilità ordinaria ...