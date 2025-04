Quello lo denuncia e lui gli incendia auto

auto di un uomo che, pochi giorni prima, lo aveva denunciato dopo averlo visto mentre aggrediva una donna.Pronto l’intervento degli. Trentotoday.it - Quello lo denuncia e lui gli incendia l'auto Leggi su Trentotoday.it Momenti di preoccupazione nella serata di sabato 12 febbraio a Bolzano. Un cittadino altoatesino di 23 anni già noto alle forze dell’ordine ha dato fuoco all’di un uomo che, pochi giorni prima, lo avevato dopo averlo visto mentre aggrediva una donna.Pronto l’intervento degli.

Potrebbe interessarti anche:

In auto con un quintale d’argento. Scatta la denuncia per ricettazione

Trovato con oltre un quintale di gioielli in argento stivati in auto e denunciato per ricettazione. È quanto ha scoperto la Guarda di Finanza del Comando Provinciale nel corso di un posto di ...

Gricignano, sorpresi a cannibalizzare auto rubata: un fermo e una denuncia

Due rom, un 42enne e un 62enne, entrambi irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi questa notte dai carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua ...

Danni all’auto in sosta, scatta la denuncia

Un mese fa un Foglio di Via da Falconara per un’aggressione a un connazionale, ora la denuncia per danneggiamento di un’auto avvenuto il 23 febbraio scorso in via Giordano Bruno. Ieri l’uomo di ...

Quello lo denuncia e lui gli incendia l'auto. Emergenza auto bruciate, 9 in due giorni. La denuncia: "vogliono zittire chi si impegna in politica". Giugliano, incendia l'auto della moglie: arrestato 37enne. Galatro, molesta l’ex compagna e incendia le sue auto: denunciato 51enne. Rogo di auto in via Gravisi a Trieste, la denuncia dei residenti: «Mesi di atti vandalici». Auto incendiate, Bettin: «Chiudere il bar ex Primavera una volta per tutte». Ne parlano su altre fonti 

Nota di rainews.it: Incendia un'auto per vendetta. Arrestato un 23enne - Il giovane ha dato fuoco ad un'auto per vendicarsi del proprietario che lo scorso martedì lo aveva fermato mentre picchiava la compagna ...

Nota di ansa.it: Incendiata concessionaria di auto nel reggino - Ignoti, la notte scorsa, hanno incendiato una concessionaria di auto "Calabria Motori" che si ... raccoglierà la denuncia dell'imprenditore Emanuele Ionà. Al momento non si esclude ...

Segnala leccenews24.it: Perseguita il compagno della ex e incendia 7 auto e 2 abitazioni. Finisce sotto processo - Quest’ultimo, mentre si trovava alla guida della propria auto, aveva subito un tentativo ... nei luoghi interessati dagli incendi e vennero denunciati anche due presunti complici del 37enne.