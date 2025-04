L’ultima capriola al Teatro Sant’Eugenio debutta il nuovo spettacolo della compagnia Chetelodicoaffà

compagnia Chetelodicoaffà debutta, giovedì 17 aprile, ore 21, con un nuovo spettacolo dal titolo “L’ultima capriola” al Teatro Sant’Eugenio di Palermo, scritto da Gianluca Fiorentini e diretto dal regista Antonio Palumbo.Due amici Alex (Gennaro Favilla) e Marco (Dario Smecca) cinquantenni. Palermotoday.it - "L’ultima capriola” al Teatro Sant’Eugenio: debutta il nuovo spettacolo della compagnia "Chetelodicoaffà" Leggi su Palermotoday.it La, giovedì 17 aprile, ore 21, con undal titolo “” aldi Palermo, scritto da Gianluca Fiorentini e diretto dal regista Antonio Palumbo.Due amici Alex (Gennaro Favilla) e Marco (Dario Smecca) cinquantenni.

Potrebbe interessarti anche:

"L'ultima estate": al teatro L'Idea il racconto sugli ultimi mesi di vita di Falcone e Borsellino

Un racconto intenso e necessario sugli ultimi mesi di vita di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Va in scena "L'ultima estate, domenica 13 aprile, al teatro L'Idea di Sambuca di Sicilia. Alle 19 ...

Ultima Generazione, Roma: Interrotto lo spettacolo al Teatro Vittoria

Ultima Generazione: Apriamo gli occhi sul disastro che vive milioni di italiani Roma, 22 febbraio 2025 – Ieri sera a Roma, alle ore 21, cinque persone aderenti alla campagna “Il giusto prezzo” di ...

"L'ultima notte di Dante": un viaggio nell'anima del poeta al Teatro Erba

Al Teatro Erba torna a grande richiesta, nelle date del 15 e 16 aprile (martedì ore 21 e mercoledì ore 10), “L’ultima Notte di Dante”, un testo di Paolo Accossato di grande interesse per ...

Segnala blogsicilia.it: Al teatro Sant’Eugenio di Palermo in scena ”Lisistrata”, per tre week end dal 29 marzo al 13 aprile - Prosegue al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella di piazza Europa 39/41 a Palermo, la Stagione 2024-2025 con la commedia di Aristofane “Lisistrata” diretta da Daniela Pupella che sarà in ...