Katy Perry mistica dopo il volo con Blue Origin Sono super connessa all8217amore

Amica.it - Katy Perry mistica dopo il volo con Blue Origin: «Sono super connessa all’amore»

Leggi su Amica.it

(askanews) – Primoturistico tutto al femminile: teatro, la missione sub orbitale didi Jeff Bezos; a bordo, sei donne fra cui l’icona pope la pilota e prossima sposa di Bezos, Lauren Sanchez.11 minuti è scesa dalla navicella mostrando al cielo una margherita (“daisy”) che si era portata a bordo pensando a sua figlia Daisy. GUARDA LE FOTOoutfit: i migliori look dei suoi primi 40 anni «Adesso ti dico una cosa, sei ufficialmente un’astronauta. Come ti senti?», hanno chiesto alla popstar. «Mi sentoall’amore», ha risposto, «dieci su dieci, questa la mia recensione, andateci senz’altro».«Non si tratta di me e di cantare le mie canzoni, si tratta dell’energia collettiva che si sente lassù.