Scoperte due discariche di rifiuti la polizia municipale a caccia degli incivili

degli agenti del comando di polizia municipale di Teano, guidati dal capitano Fabio De Francesco. Oltre all'ordine pubblico, i caschi bianchi hanno eseguito un'attenta attività di controllo del territorio. Ciò ha permesso, in pochi giorni, di scoprire due discariche a. Casertanews.it - Scoperte due discariche di rifiuti: la polizia municipale a caccia degli incivili Leggi su Casertanews.it Controlli a tappeto da parteagenti del comando didi Teano, guidati dal capitano Fabio De Francesco. Oltre all'ordine pubblico, i caschi bianchi hanno eseguito un'attenta attività di controllo del territorio. Ciò ha permesso, in pochi giorni, di scoprire duea.

Potrebbe interessarti anche:

“Emergenza eternit”: scoperte due discariche a cielo aperto

“Emergenza eternit abbandonato a Priverno”: c’era di tutto, anche lastre di eternit, plastiche e scarti di animali, nelle due discariche a cielo aperto che sono state scoperte, nel corso di ...

Eternit, vetro e rifiuti organici: scoperte altre due discariche a cielo aperto

Due discariche abusive sono state rinvenute in altrettanti punti ricadenti nel comune di Priverno, dopo quelle già individuate lungo la Migliara 49, a Pontinia,.e in via Canale, nel comune di ...

Due discariche abusive di rifiuti scoperte dai carabinieri forestali

Due discariche abusive scoperte nel novarese dai carabinieri forestali nel giro di pochi giorni. É successo a Borgo Ticino e Borgomanero, dove i militari di Oleggio hanno scovato due discariche ...

Scoperte due discariche di rifiuti: la polizia municipale a caccia degli incivili. AMBIENTE, reati ambientali. Albiano Magra: scoperte due discariche abusive. SCOPERTE DUE DISCARICHE ABUSIVE: 8 DENUNCIATI. Due discariche abusive di rifiuti scoperte dai carabinieri forestali. Scoperte due vaste discariche abusive a Bari. Scoperte due discariche abusive a Muggia, sequestrati 67 veicoli. Ne parlano su altre fonti

Nota di toscanatv.it: SCOPERTE DUE DISCARICHE ABUSIVE: 8 DENUNCIATI - Due aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi, per un totale di oltre 450 tonnellate su circa 3.000 metri quadrati, sono state scoperte dalla Guardia di ... è stata scoperta un’altra discarica abusiva, ...

Si apprende da msn.com: Sei discariche abusive scoperte e sequestrate nel crotonese - Sei discariche abusive sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri della Compagnia di Crotone, con il supporto del personale del Gruppo Carabinieri Forestale del capoluogo Pitagorico e dell'8° E ...

Segnala cronachenuoresi.it: Ambiente. Due discariche abusive scoperte dai carabinieri: quattro persone denunciate - Due operazioni distinte, condotte nell’ultima decade di marzo, hanno portato alla denuncia di quattro persone, tutte residenti in Sardegna, per abbandono di rifiuti speciali e pericolosi. Le indagini, ...