Traffico Roma del 15 04 2025 ore 11 30

Luceverdetrovati dalla redazione per un incidente code sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e Viale Togliatti Verso il raccordo per un incidente da poco Ancora code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Cassia bis alla Trionfale rallentamenti invece pertra Casilina e Appia nelle due carreggiate incidente anche su via del Foro Italico Concorde dalla Salaria all'uscita per corso Francia verso lo stadio Olimpico ripercussioni sulla Salaria con incolonnamenti a partire dal raccordo per potature momentaneamente chiusa Edmondo De Amicis Per lo stesso motivo chiusa la complanare di via Cristoforo Colombo all'altezza di via Capitan Bavastro verso l'Eur ilè deviato sulla laterale come sempre per i dettagli di altre notizie potete consultare il sito