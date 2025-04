Scommesse parla il terapista di Fagioli Ipocrisia di ministro club e Figc

Fagioli, Zaniolo, Florenzi. Sono diversi i calciatori di serie A coinvolti nell'inchiesta sulle Scommesse illegali aperta dalla procura di Milano. Una situazione non ignota, dopo che quasi due anni fa la procura di Torino avviò un procedimento simile che aveva proprio al centro Fagioli e che per certi versi è quasi "favorita" dall'ambiente in cui vivono gli stessi calciatori, almeno secondo Paolo Jarre, terapista di Nicolò Fagioli. Il calciatore, infatti, in seguito alle indagini a Torino si rivolse a Jarre per seguire un percorso di terapia durato circa un anno e ormai terminato da tempo."E' clamoroso, scandaloso, che il ministro dello Sport Abodi faccia una reprimenda morale ai ragazzi sportivi professionisti che giocano d'azzardo e negli stessi giorni si faccia promotore, con altri, dell'abolizione del sacrosanto divieto di pubblicità che era stato sancito dal decreto dignità del 2018", ha dichiarato il professionista a LaPresse.

