Xi esorta Cina Vietnam a sostenere sistema commerciale multilaterale

Cina e il Vietnam dovrebbero sostenere con fermezza il sistema commerciale multilaterale. Durante l'incontro con il primo ministro Vietnamita Pham Minh Chinh, Xi ha anche esortato i due Paesi a lavorare insieme per promuovere una globalizzazione economica piu' aperta, inclusiva, equilibrata e vantaggiosa per tutti.

