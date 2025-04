Ilfattoquotidiano.it - “Milano è una città di matti che vogliono essere talmente fighi che finiscono per essere i più sfigati di tutti. Dicevano che ero profondo, ma sono un ignorante”: così Tredici Pietro

, figlio di Gianni Morandi, ha pubblicato il nuovo album “Non guardare giù”, anticipato dai singoli “verità”, “morire”, “Serve amore” con Irbis, “HIGH” e “BIG PANORAMA”. Nel discoviene definita come “ladei cattivi” perché “è ladelle apparenze. “A me piace perché citante cose da fare ma è anche unache ti esclude se non sei buono, bravo e presentabile.- ha detto a Today – Io venivo da Bologna, dove sei figo se sei spoglio di marche.è ladove sei figo se non hai tempo”.Ma è anche ladell’iperproduttività “è unadichecheperi piùdi. Però all’inizio ti fanno credere il contrario. Invece è proprio la crew di subumani che non hanno nulla da dire. Miritrovato a parlare con persone che miche ero