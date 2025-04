La Regione Lazio scommette sul turismo astronomico il ruolo della Tuscia

DarkSkyTour è il nuovo progetto di turismo astronomico approvato nell'ambito del quarto bando del Programma Interreg Euro-MED 2021-2027 che vede la Regione Lazio in qualità di partner. L'iniziativa intende promuovere il turismo sostenibile, favorendo la protezione e la conservazione della natura.

Il sistema portuale italiano scommette sulle crociere: stand “Cruise Italy” inaugurato al Seatrade di Miami. Boom della scuola 4+2. Lazio, scommessa vinta. L’Umbria scommette su cammini e turismo lento. Al Coni ‘Sport & Turismo, un binomio vincente’ bellezze da vivere. Bit di Milano, la Regione promuove il turismo nel Lazio ma confonde Vitorchiano con Matera. App, Intelligenza artificiale e un "Brand" per la promozione del turismo nel Lazio. Ne parlano su altre fonti 

Secondo ilsole24ore.com: Lazio: turismo, "Piu' notti, piu' sogni + Experience" prorogato al 31 gennaio - Experience', la rinnovata misura dell'assessorato al Turismo della Regione Lazio per il rilancio turistico regionale che sara' valida per tutto il 2022. In questa prima fase, i destinatari della ...

msn.com comunica: Turismo, approvato in Giunta Piano Triennale, App e “Brand Lazio” - ROMA (ITALPRESS) – La Giunta regionale del Lazio ... Regione Lazio”. “Un passo importante, necessario ad avviare la fase di confronto in Consiglio Regionale – dichiara l’assessore al ...

castellinotizie.it riferisce: Conclusa la missione della Regione Lazio a New York: nuove opportunità per imprese e turismo. E l’Aeroporto di Ciampino… - Si è conclusa con un bilancio più che positivo la missione della Regione Lazio a New York ... con l’obiettivo di valorizzare il turismo di alto livello. A sostenere la missione anche la ...