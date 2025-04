Legalità passione e senso civico gli studenti dell’Alberti a lezione dai Carabinieri

Legalità promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento e dall’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Alberti” di Benevento.Un viaggio formativo ricco di contenuti e spunti di riflessione ha coinvolto gli studenti del triennio del Liceo Scientifico Forense dell’Istituto “Alberti” di Benevento. Protagonisti dell’iniziativa: i Carabinieri della Compagnia Carabinieri del capoluogo, guidati dal Maggiore Emanuele Grio, che hanno saputo coniugare l’approccio istituzionale con un linguaggio vicino ai ragazzi, affrontando tematiche attuali, urgenti e spesso complesse.Cyberbullismo, uso consapevole dei social network, violenza di genere e domestica, ludopatia, dipendenze da alcol e droghe, ma anche disturbi legati al cibo, all’ossessione per il fitness e infine il ricorso alla violenza come forma di risposta dei giovani ai conflitti verbali e fisici: questi alcuni dei temi trattati durante gli incontri svoltisi presso l’istituto scolastico. Anteprima24.it - Legalità, passione e senso civico: gli studenti dell’Alberti a lezione dai Carabinieri Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiSi è concluso con entusiasmo e partecipazione il percorso di educazione allapromosso dal Comando Provinciale deidi Benevento e dall’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Alberti” di Benevento.Un viaggio formativo ricco di contenuti e spunti di riflessione ha coinvolto glidel triennio del Liceo Scientifico Forense dell’Istituto “Alberti” di Benevento. Protagonisti dell’iniziativa: idella Compagniadel capoluogo, guidati dal Maggiore Emanuele Grio, che hanno saputo coniugare l’approccio istituzionale con un linguaggio vicino ai ragazzi, affrontando tematiche attuali, urgenti e spesso complesse.Cyberbullismo, uso consapevole dei social network, violenza di genere e domestica, ludopatia, dipendenze da alcol e droghe, ma anche disturbi legati al cibo, all’ossessione per il fitness e infine il ricorso alla violenza come forma di risposta dei giovani ai conflitti verbali e fisici: questi alcuni dei temi trattati durante gli incontri svoltisi presso l’istituto scolastico.

Potrebbe interessarti anche:

Elena Barolo parla della sua passione per gli uccelli e il suo racconto è tutto un doppio senso (VIDEO)

Elena Barolo racconta com'è nata la passione per gli uccelli con una serie di doppi sensi L'articolo Elena Barolo parla della sua passione per gli uccelli e il suo racconto è tutto un doppio senso ...

All’I.C. Cesalpino la legalità è l’unica risposta per dare senso al futuro

Arezzo, 7 aprile 2025 – Mercoledì 2 aprile 2025 è stata una giornata davvero speciale per gli alunni delle classi 3C, 3G e 3H dell’I.C. Cesalpino di Arezzo. La possibilità di confrontarsi con il ...

Istat, codice Ateco istituito per prostitute ed escort, Salvini: “Nessun giudizio morale, passo avanti verso buon senso e legalità”

L’Istat ha approvato il codice Ateco per prostitute ed escort. Nella nuova classificazione delle attività economiche, al punto 96.99.92 sono citati i “servizi di incontro ed eventi simili” ...

Studenti del Liceo Forense "Alberti" in visita dai carabinieri. Addio a Mimmo Marzaioli, anima del Movimento Agende Rosse. All’I.C. Cesalpino la legalità è l’unica risposta per dare senso al futuro. La passione per il mare e un museo casalingo: così Riccardo a 14 anni è diventato Alfiere della Repubblica. Alfieri della Repubblica 2024: giovani protagonisti di una solidarietà nuova. Rosario Livatino e l’educazione alla legalità in un convegno per ripensare la scuola come culla della cittadinanza attiva e dell’inclusione: in allegato 4 progetti per scuole di ogni grado. Ne parlano su altre fonti