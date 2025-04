Schettini L’unica forza che i bambini devono avere è quella di volontà

Schettini ha recentemente incontrato il pubblico del Teatro Civico di Vercelli, dove ha tenuto una lezione-spettacolo lo scorso 9 aprile. L’evento, riportato dal Prima Vercelli, ha visto il docente coinvolgere attivamente gli spettatori, trasformando la scena in un’aula scolastica.L'articolo Schettini: “L’unica forza che i bambini devono avere è quella di volontà” . Leggi su Orizzontescuola.it Vincenzoha recentemente incontrato il pubblico del Teatro Civico di Vercelli, dove ha tenuto una lezione-spettacolo lo scorso 9 aprile. L’evento, riportato dal Prima Vercelli, ha visto il docente coinvolgere attivamente gli spettatori, trasformando la scena in un’aula scolastica.L'articolo: “che idi” .

Potrebbe interessarti anche:

Ambrosia Gin presenta un’esperienza unica di mixology alla Florence Cocktail Week 2025

Un evento esclusivo a La Ménagère con The Barber Shop RM tra miscelazione d’autore e sostenibilità. Ambrosia Gin, il primo gin italiano carbon neutral, sarà protagonista di un evento esclusivo in ...

Vieri sulla forza dell’Inter: «Può vincere tutto. Rosa completa e gioco!»

Christian Vieri ha parlato della lotta al vertice del Campionato italiano, indicando le sue sensazioni in vista del finale di stagione dell’Inter di Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il ...

Trump sospende dazi per 90 giorni per tutti i paesi, Cina unica esclusa con rincaro del 125%; vola Wall Street, Dow Jones +6.40%, S&P500 oltre il 7%.

Borse in rialzo dopo la sospensione delle tariffe annunciata dal tycoon Donald Trump ha deciso di sospendere per 90 giorni i dazi reciproci per tutti i paesi. Lo stop arriva con un post sul suo ...