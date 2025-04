Stefano De Martino Puntata Speciale di Affari Tuoi con i protagonisti di STASERA TUTTO È POSSIBILE

Stefano De Martino in prima serata su Rai 1? E non è TUTTO: l'amatissimo conduttore ha in serbo per noi una sorpresa che profuma di reunion e risate a crepapelle!Bomba TV: Stefano De Martino e il Ritorno Shock di STASERA TUTTO È POSSIBILE ad Affari Tuoi! Chi ci sarà?Avete capito bene: il 2 maggio sarà una data da segnare sul calendario! Il nostro Stefano De Martino, reduce dal successo di STASERA TUTTO è POSSIBILE, tornerà a farci compagnia con uno Speciale di Affari Tuoi che promette scintille. Ma la vera chicca è che non sarà solo: Stefano porterà con sé alcuni dei volti più amati del suo show, creando una reunion esplosiva che non possiamo assolutamente perderci!Affari Tuoi Rivoluzionato: Ecco i Nomi degli Ex-STASERA TUTTO È POSSIBILE che Faranno Impazzire il Pubblico!Chi saranno i compagni di avventura che affiancheranno Stefano in questa folle serata? Preparatevi a un'ondata di risate perché stiamo parlando di niente meno che Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia (e le sue imitazioni!), e l'irresistibile Giovanni Esposito! Questi artisti, che abbiamo già avuto modo di apprezzare durante lo Speciale Lotteria Italia dell'Epifania, sono pronti a scatenare il caos e a regalarci momenti di puro divertimento. Mistermovie.it - Stefano De Martino Puntata Speciale di Affari Tuoi con i protagonisti di STASERA TUTTO È POSSIBILE! Leggi su Mistermovie.it Amici di Mister Movie, tenetevi forte perché abbiamo una notizia che farà scintille! Pronti a rivedereDein prima serata su Rai 1? E non è: l'amatissimo conduttore ha in serbo per noi una sorpresa che profuma di reunion e risate a crepapelle!Bomba TV:Dee il Ritorno Shock diad! Chi ci sarà?Avete capito bene: il 2 maggio sarà una data da segnare sul calendario! Il nostroDe, reduce dal successo di, tornerà a farci compagnia con unodiche promette scintille. Ma la vera chicca è che non sarà solo:porterà con sé alcuni dei volti più amati del suo show, creando una reunion esplosiva che non possiamo assolutamente perderci!Rivoluzionato: Ecco i Nomi degli Ex-che Faranno Impazzire il Pubblico!Chi saranno i compagni di avventura che affiancherannoin questa folle serata? Preparatevi a un'ondata di risate perché stiamo parlando di niente meno che Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia (e le sue imitazioni!), e l'irresistibile Giovanni Esposito! Questi artisti, che abbiamo già avuto modo di apprezzare durante loLotteria Italia dell'Epifania, sono pronti a scatenare il caos e a regalarci momenti di puro divertimento.

