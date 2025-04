Puntomagazine.it - Fondazione Vassallo: “La storia di Angelo Vassallo all’Università degli studi di Salerno”

Leggi su Puntomagazine.it

Il Presidente Dario: “Un seminario per ricordare il Sindaco Pescatore e approfondire il rapporto tra mafie, diritto e società”Lunedì 7 aprile, alle ore 10:00, presso l’Aula Pecoraro (ED C1) dell’Universitàdi, si terrà il seminario “Mafie, diritto e società“. L’evento, promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione all’interno delle attività del CESLEC – Centre for Socio-Legales and Criminology (responsabile scientifico: Prof.ssa Giovanna Truda) – rappresenta un’importante occasione di confronto sui temi della legalità e dell’impegno civico. LaSindaco Pescatore sarà presente all’incontro con il suo Presidente, Dario, che presenterà il libro “Il vento tra le mani. Vita politica del Sindaco Pescatore”, un’opera dedicata alla memoria e all’esempio di, sindaco di Pollica assassinato dalla criminalità organizzata.