Incendio nella barberia negozio devastato dalle fiamme È doloso

Incendio divampato in una barberia: le fiamme hanno causato molti danni, e quasi certamente si tratta di evento doloso, anche se le indagini della questura e dei vigli del. Ilpiacenza.it - Incendio nella barberia, negozio devastato dalle fiamme. «È doloso» Leggi su Ilpiacenza.it Alle 5 del mattino di martedì 15 aprile i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire in via Nasali Rocca per undivampato in una: lehanno causato molti danni, e quasi certamente si tratta di evento, anche se le indagini della questura e dei vigli del.

