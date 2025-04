John Boyega: Da 60 dollari al ruolo di Finn in Star Wars – Una storia incredibile.

Leggi su Mistermovie.it

Immagina di essere ad un passo dalla fame e poi. arriva la chiamata che cambia tutto!, l'attore che ha interpretatonella saga di, ha raccontato un aneddotosu come ha ottenuto la parte in The Force Awakens. Aveva solo 60in banca e ha dovuto spenderne la maggior parte per incontrare il regista J.J. Abrams. Una vera scommessa sulla sua carriera! La Chiamata Inaspettata e la Strategia diDopo innumerevoli audizioni,era stanco e frustrato. Quando Abrams lo chiamò, l'attore decise di fingersi occupato, quasi snob, per non sembrare disperato. Un colpo di genio che ha attirato ancora di più l'attenzione del regista! L'Incontro Decisivo e la Proposta InaspettataDurante l'incontro,, determinato a impressionare Abrams, si offrì persino di fare un'ulteriore audizione con un accento diverso.