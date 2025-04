Calciomercato Lecce la Juve piomba su Krstovic può esserci uno scambio la situazione

Krstovic, attaccante del Lecce, nel mirino della Juve per il Calciomercato estivo. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, la Juve avrebbe inserito Nikola Krstovic tra i suoi obiettivi per il Calciomercato estivo. L'attaccante montenegrino del Lecce ha un valore di circa 20 milioni di euro.

