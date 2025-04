Liberoquotidiano.it - "La svolta tanto attesa è arrivata": FdI zittisce la sinistra così

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tra i Paesi d'origine sicuri a livello europeo per il rimpatrio dei migranti ci sono anche la Tunisia, l'Egitto e il Bangladesh. È quanto emerge dalla bozza di proposta della Commissione europea sulla lista dei Paesi d'origine sicuri a livello Ue che andrà a modificare il regolamento sulle procedure d'asilo. Tra i sette Paesi designati, come ha riportato l'Agi, come sicuri figurano anche Colombia, India, Kosovo e Marocco. E Sara Kelany deputato di Fratelli d'Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito ha subito messo a fuoco la questione andando in pressing sullache in questi mesi ha sbraitato: "Secondo una prima bozza visionata dai giornalisti ci sarebbero anche Egitto, Bangladesh e Tunisia tra i sette Paesi d'origine designati dalla Commissione europea come sicuri per il rimpatrio dei migranti,come previsto dalla lista stilata dal governo italiano nei mesi scorsi e contestata dai tribunali.