Friedrich Merz apre ufficialmente alla consegna di missili Taurus per l’Ucraina

Friedrich Merz apre ufficialmente alla consegna all’Ucraina dei missili da crociera Taurus, consegna sempre osteggiata dal governo del cancelliere uscente Scholz. Germania: Friedrich Merz apre ufficialmente alla consegna di missili Taurus per l’Ucraina Il futuro cancelliere tedesco Friedrich Merz apre ufficialmente alla consegna di missili Taurus per l’Ucraina. Kyiv da . Periodicodaily.com - Friedrich Merz apre ufficialmente alla consegna di missili Taurus per l’Ucraina Leggi su Periodicodaily.com Il cancelliere in pectore tedescoaldeida crocierasempre osteggiata dal governo del cancelliere uscente Scholz. Germania:diperIl futuro cancelliere tedescodiper. Kyiv da .

Potrebbe interessarti anche:

Friedrich Merz esclude collaborazione con AfD: "Garantisco personalmente"

"È stato detto più volte chiaramente: non ci sarà alcuna collaborazione fra noi e AfD. Noi lottiamo per avere maggioranze nel centro del nostro sistema democratico". È quello che ha detto il capo ...

Ma il signor Friedrich Merz è del mestiere?

Firenze, 3 febbraio 2025 – Era da tempo che non si vedeva un fiasco del genere da parte di un aspirante capo di governo. Mi riferisco al clamoroso flop di Friedrich Merz, presidente della CDU e ...

Friedrich Merz guida il nuovo governo tedesco: alleanza storica per rilanciare una Germania in crisi

Il nuovo cancelliere designato tedesco, Friedrich Merz , ha promesso di «far crescere di nuovo la Germania colpita dalla crisi » dopo che lo schieramento conservatore ( Cdu/Csu ) ha raggiunto un ...

Merz apre alla consegna dei Taurus: "Li daremo a Kiev se ci sarà coordinamento dell'Ue". A Berlino si è insediato il nuovo Bundestag. Senza gli Stati Uniti ma con Israele, parte la nuova Germania. Partito il totoministro in Germania: chi sarà al fianco di Merz?. Il voto che plasmerà il cancellierato di Friedrich Merz. 'Merz inviterà Netanyahu a visita ufficiale in Germania'. Ne parlano su altre fonti

Segnala ansa.it: Merz sarà eletto cancelliere il 6 maggio - Friedrich Merz sarà eletto cancelliere il 6 maggio: a comunicarlo è l'ufficio stampa del Bundestag, il parlamento tedesco. Lo ha deciso la presidente del Bundestag Julia Kloeckner precisando che il pr ...

Come scrive msn.com: Berlino apre ai missili Taurus per Kiev. Cremlino: "Nazisti, vogliono l'escalation" - La decisione del cancelliere designato Merz segna un netto cambio di passo con la politica del suo predecessore Olaf Scholz ...

Riporta ilsussidiario.net: Governo Merz in Germania, siglato accordo CDU-CSU-SPD/ Riarmo, stretta migranti e stop reddito cittadinanza - Nasce Governo Merz in Germania: siglato accordo tra CDU, CSU e SPD, oggi l'annuncio di Merz in conferenza stampa. I temi nel contratto ...