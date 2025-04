Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2025 ore 11:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con la 1 fino a Ciro ma dove abbiamo code per incidente tra Ponzanono il bivio con la diramazionenord versocode per incidente anche sulla Salaria tra fonte di papà e Settebagni sempre verso la capitale sul Raccordo Anulare carreggiata interna code a tratti tra Aurelia e Appia in una coda tratti dellaFiumicino e A24 tratto Urbano della A24 code dal raccordo al bivio con la tangenziale est direzione centro code a tratti anche sullaFiumicino tra raccordo via del Cappellaccio contratti anche sulla caccia te l'ho già te la Giustizia nei due sensi sulla Colombo code a tratti tra via Wolf Ferrari e vedi malafede verso l'Eur la Pontina rallentamenti tra Castelno il raccordo sempre verso la capitale di Lernia telefono habilita è tutto Grazie per l'attenzione un servizio dellahttps://storage.