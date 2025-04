Udine20.it - Tsui Hark, a Udine uno dei più grandi sognatori di sempre.

Il cinema è un sogno. O, almeno, dovrebbe esserlo. Per chi lo guarda e per chi lo fa. Poi, certo, le cose sono molto più complicate di così, e nonfunzionano, ma se ci fermiamo ingenuamente (poeticamente) alla quintessenza, come i bambini, il discorso è davvero semplice. E quando un regista non smette di credere ai sogni, come non smettono di crederci i bambini, allora l’incanto rimane illeso. Perfetto. Un incanto che il Far East Film Festival rinnova, ancora una volta, portando adei piùdi!Le strade del FEFF e del Grande Sognatoresi sono incrociate spesso nel corso dei decenni, ricordiamo l’esplosiva Closing Night del 2015 con The Taking of Tiger Mountaino la splendida intervista del 2007 nel saggio dedicato a Patrick Tam, però non si era mai creata la tempesta perfetta.