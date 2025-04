Nordio insiste In proporzione sono di più gli stranieri a compiere femminicidi

femminicidio in Italia prevalentemente in termini assoluti sono italiani, ma in termini relativi no. Noi in Italia abbiamo 50 milioni di italiani e 500mila stranieri. Se andiamo a vedere i femminicidi commessi, il numero commesso dagli italiani è sicuramente maggiore, ma tenuto conto del rapporto tra italiani e stranieri di 10 a 1, se va a vedere i femminicidi commessi dagli stranieri allora la percentuale aumenta a scapito degli stranieri". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a SkyTg24, facendo riferimento a delle sue dichiarazioni passate. "Ma anche lì - ha sostenuto - era un discorso di ordine generale: io credo che qualche volta le realtà addirittura evidenti vengano travisate o interpretate in buona o in malafede perché sono troppo evidenti. Agi.it - Nordio insiste: "In proporzione sono di più gli stranieri a compiere femminicidi" Leggi su Agi.it AGI - "I colpevoli di casi dio in Italia prevalentemente in termini assolutiitaliani, ma in termini relativi no. Noi in Italia abbiamo 50 milioni di italiani e 500mila. Se andiamo a vedere icommessi, il numero commesso dagli italiani è sicuramente maggiore, ma tenuto conto del rapporto tra italiani edi 10 a 1, se va a vedere icommessi dagliallora la percentuale aumenta a scapito degli". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, a SkyTg24, facendo riferimento a delle sue dichiarazioni passate. "Ma anche lì - ha sostenuto - era un discorso di ordine generale: io credo che qualche volta le realtà addirittura evidenti vengano travisate o interpretate in buona o in malafede perchétroppo evidenti.

