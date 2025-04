Aggredito sindacalista Camera del Lavoro e Cgil convocano presidio

Camera del Lavoro di Genova e Cgil Liguria."Due uomini, a Sestri Ponente, l'hanno avvicinato mentre scendeva dalla macchina di. Genovatoday.it - Aggredito sindacalista, Camera del Lavoro e Cgil convocano presidio Leggi su Genovatoday.it "Nella mattinata di martedì 15 aprile 2025 un nostro segretario, appartenente alla categoria degli edili, è stato vittima di una vile aggressione fascista". Cosìdeldi Genova eLiguria."Due uomini, a Sestri Ponente, l'hanno avvicinato mentre scendeva dalla macchina di.

Potrebbe interessarti anche:

Sindacalista aggredito dal presidente della Provincia: la posizione della CGIL

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Domenico Raffa, FP CGIL BENEVENTO e Alfredo Garzi, FP CGIL CAMPANIA. “Nella mattinata del 18 febbraio 2025 presso la ...

Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili, poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO

Terzo giorno di visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III ...

Arbitro siciliano aggredito ad Acireale: violenza nei campionati dilettantistici

Le immagini shock del 19enne arbitro siciliano inseguito e picchiato ad Acireale durante una partita di under 17 sono diventati “virali“ negli ultimi giorni. Reazioni indignate di fronte a scene di ...

Aggredito sindacalista, Camera del Lavoro e Cgil convocano presidio. 'Comunista di m...', aggredito a Genova sindacalista della Cgil. Genova: aggredito sindacalista Cgil, percosse insulti e saluto romano, "Gesto fascista di gravità inaudita". Lidl Sinalunga (Si), lavoratore aggredito verbalmente, protesta Filcams (video). Operai presi a sprangate a Seano, la sindacalista: "Aggressione mafiosa che non stupisce". "Grave aggressione" al sindacalista: Fim Cisl querela. Ne parlano su altre fonti

cuneocronaca.it riferisce: ALBA/ "Prognosi di 20 giorni per il sindacalista cuneese aggredito in un cantiere edile" - CUNEO CRONACA - Riceviamo dalle Segreterie provinciali Cgil e Fillea Cgil: "Un funzionario della Fillea Cgil cuneese è stato aggredito e picchiato durante il suo lavoro quotidiano in un cantiere edile ...