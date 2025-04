Gqitalia.it - L’acido ipocloroso funziona davvero per combattere acne e imperfezioni del viso? Lo abbiamo chiesto a un super esperto

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.è uno dei tanti nomi affascinanti del mondo della bellezza che stanno facendo tendenza, ma rispetto agli ingredienti che promettono miracoli contro l', questo sembra essere un’eccezione. Il nome, chimico e tecnico, che rimanda all’odore del cloro, ha alle spalle numerose pubblicazioni scientifiche sulla sua efficacia, ed è diventato una star nella routine della cura delle pelli con tendenzaica, punti neri egrazie al lancio di alcuni prodotti come il SOS Daily Facial Spray di Tower 28 o lo Spray Cleanser di Magic Molecule che, secondo il Beauty Trend Tracker di Vogue Business, hanno fatto salire in maniera esponenziale le ricerche sul(+132% nell’ultimo anno).