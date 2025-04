Dazi Urso Meloni a Washington per negoziare nello spirito europeo Cina mercato importante ma la nostra bussola è l’Occidente

Meloni a Washington serve a semplificare il negoziato perché "non dobbiamo rassegnarci" alle tariffe degli Usa, "rispondendo con ritorsioni e innescando una guerra commerciale". Queste le parole del ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso a Rtl sui Dazi, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy. "Dobbiamo subito trattare", ha affermato il titolare di via Veneto, spiegando che in quest'ottica è improntata "la missione di Giorgia Meloni a Washington nello spirito europeo, per facilitare il negoziato in corso consentendo a tutti di guardare in una prospettiva positiva".Urso ha poi osservato che "le imprese italiane guadagnano posizioni" nell'export nonostante le crisi di questi anni, dal Covid al rallentamento globale, "perché il sistema è più resiliente e più dinamico per cogliere opportunità".

Urso su dazi e Usa: “Meloni favorirà la de-escalation”

Roma, 13 aprile 2025 – Oggi l’obiettivo è la de-escalation per un negoziato per ridurre i dazi. Ma la visione strategica è quella di proporre il prima possibile un’area di libero scambio atlantica, ...

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue

Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli ...

Meloni: “Dazi problema ma non catastrofe”. E “frena” sulla risposta dell’Ue

ROMA – I dazi decisi dal presidente americano Donald Trump sono un “problema” ma non una “catastrofe”. Al termine di una giornata al lavoro sul dossier, insieme a una ‘task force’ di ministri, ...

