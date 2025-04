A Frigento la presentazione del libro Perché guariremo del ex Ministro della Salute Speranza

Frigento (Av), presso l’auditorium comunale in piazza ‘Falcone-Borsellino', la presentazione del libro 'Perché guariremo’ dell'ex Ministro della Salute on. Roberto Speranza.Il libro è un racconto intenso e personale della storia del Covid. Avellinotoday.it - A Frigento la presentazione del libro "Perché guariremo" dell'ex Ministro della Salute Speranza Leggi su Avellinotoday.it Si terrà giovedi 17 aprile alle ore 17.30 a(Av), presso l’auditorium comunale in piazza ‘Falcone-Borsellino', ladel'exon. Roberto.Ilè un racconto intenso e personalea storia del Covid.

Riporta abruzzoweb.it: “PERCHE’ GUARIREMO”: SPERANZA PRESENTA LIBRO SU COVID IN ABRUZZO, “DIFENDERE SANITA’ PUBBLICA” - PESCARA – “Una tre giorni intensa che ha attraversato Bussi sul Tirino, Penne e Vasto, diventando l’occasione per presentare il libro ‘Perché guariremo’ e per lanciare la mobilitazione ...