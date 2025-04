Il letto del fiume pieno di tronchi e di sporcizia Pulitelo prima che sia troppo tardi

letto del fiume è pieno di tronchi e di detriti. Urge una pulizia immediata. Questa, in sintesi, l’interrogazione presentata ieri sera, lunedì 14 aprile, dal consigliere Marco Monguzzi (Fratelli d’Italia).Una richiesta. Monzatoday.it - Il letto del fiume pieno di tronchi e di sporcizia: "Pulitelo, prima che sia troppo tardi" Leggi su Monzatoday.it Questa settimana sono previsti acquazzoni, anche forti, ma ildeldie di detriti. Urge una pulizia immediata. Questa, in sintesi, l’interrogazione presentata ieri sera, lunedì 14 aprile, dal consigliere Marco Monguzzi (Fratelli d’Italia).Una richiesta.

Tre carcasse di bovini rinvenute nel letto del fiume Zittola tra Abruzzo e Molise: preoccupa la tubercolosi [FOTO]

Tre carcasse di bovini sono state rinvenute nella giornata di ieri nel letto del fiume Zittola a Montenero Valcocchiara (Isernia) dagli uomini del servizio guardiaparco del parco nazionale ...

Canottaggio, Olimpiadi 2032 in un fiume pieno di coccodrilli? Polemiche in Australia

Mancano ancora sette anni, ma si stanno già muovendo i primi passi per l’organizzazione delle Olimpiadi di Brisbane 2032. La rassegna a cinque cerchi è ancora lontana nel tempo e nel frattempo si ...

Repulisti generale nel letto del fiume Uso

Repulisti generale nel letto e sugli argini del fiume Uso. Tonnellate di legna sono state rimosse e depositate temporaneamente nella zona della scarpata stradale all’uscita di Bellaria della ...

Il letto del fiume pieno di tronchi e di sporcizia: "Pulitelo, prima che sia troppo tardi". I tronchi nel fiume Lamone e l'alluvione a Bagnacavallo: «Foto e video virali ma problema già risolto, causato dalla piena e dal ponte». Cataste di legno nel fiume vicino al ponte: partita la rimozione dopo le segnalazioni dei residenti. "Se tocchi nutrie e alberi ti arrestano". E dopo un anno tracima lo stesso fiume. Montecatini Valdicecina, viaggio nel paese devastato da acqua e fango: nonna e nipotino dispersi, dove potrebbero essere finiti – Video. Ronco pieno di tronchi: "Non sono previsti lavori".

