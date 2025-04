Aumento Pensioni e minime con la rivalutazione nuove cifre dal 2026

2026 gli assegni Pensionistici saranno leggermente più alti rispetto all’anno precedente, anche se l’incremento sarà contenuto. A confermarlo sono le previsioni contenute nel Documento di economia e finanza (Def), approvato dal governo nei giorni scorsi. Il Def segnala infatti una rivalutazione degli importi Pensionistici pari allo 0,8%, calcolata sulla base dell’andamento dell’inflazione che, nei primi mesi del 2025, ha fatto registrare un Aumento, seppur limitato.Come funziona la rivalutazione delle Pensioni e a chi spetta l’Aumento nel 2026La rivalutazione delle Pensioni, come da normativa vigente, non sarà applicata in modo uniforme a tutti gli importi, ma seguirà le fasce previste dalla legge 448 del 1998. In particolare, è previsto il 100% dell’adeguamento per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo, il 90% per quelli tra quattro e cinque volte il minimo e il 75% per la parte eccedente le cinque volte. Leggi su .com Nelgli assegnistici saranno leggermente più alti rispetto all’anno precedente, anche se l’incremento sarà contenuto. A confermarlo sono le previsioni contenute nel Documento di economia e finanza (Def), approvato dal governo nei giorni scorsi. Il Def segnala infatti unadegli importistici pari allo 0,8%, calcolata sulla base dell’andamento dell’inflazione che, nei primi mesi del 2025, ha fatto registrare un, seppur limitato.Come funziona ladellee a chi spetta l’nelLadelle, come da normativa vigente, non sarà applicata in modo uniforme a tutti gli importi, ma seguirà le fasce previste dalla legge 448 del 1998. In particolare, è previsto il 100% dell’adeguamento per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo, il 90% per quelli tra quattro e cinque volte il minimo e il 75% per la parte eccedente le cinque volte.

