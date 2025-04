Il condominio più grande del mondo ci vivono 20 000 persone che non devono mai uscire

condominio è stato costruito in Cine e al suo interno ci sono appartamenti, ospedali, ristoranti, scuole. E se da un lato l'autosufficienza offre comodità e sicurezza, dall'altro solleva nuovi interrogativi. Chi abita nel complesso rischia un isolamento progressivo, la vita all'interno del condominio potrebbe avere un impatto psicologico e sociale. Leggi su Fanpage.it Più che un edificio, il Regent International è un esperimento urbano. Ilè stato costruito in Cine e al suo interno ci sono appartamenti, ospedali, ristoranti, scuole. E se da un lato l'autosufficienza offre comodità e sicurezza, dall'altro solleva nuovi interrogativi. Chi abita nel complesso rischia un isolamento progressivo, la vita all'interno delpotrebbe avere un impatto psicologico e sociale.

Potrebbe interessarti anche:

La fontana più grande d’Italia costruita accanto agli Scavi di Pompei: 200 metri di spettacolo tra acqua, luci e tecnologia

A pochi passi dal Parco Archeologico di Pompei è stata inaugurata la fontana più grande d’Italia: un’installazione scenografica lunga circa 200 metri che combina 2000 ugelli, 1150 fari, giochi di ...

Totò Di Natale: «Vi racconto la prima volta che sono andato in Nazionale. Il più grande è stato Baggio, l’allenatore più importante a Empoli. Oggi faccio il presidente…»

Le parole di Totò Di Natale, ex attaccante e capitano dell’Udinese, sui suoi ricordi più importanti legati alla carriera in Serie A e Nazionale Antonio Di Natale, detto Totò, è stato uno dei bomber ...

Google vicina a rilevare Wiz: la più grande acquisizione della sua storia

Alphabet, casa madre di Google, si appresta a rilevare la società attiva nella cybersicurezza Wiz. Non è tanto l’operazione in sé a destare l’interesse del mercato, quanto il valore ...

Il condominio più grande del mondo: ci vivono 20.000 persone che non devono mai uscire. Il condominio più grande del mondo si trova in Cina e ci vivono più di 20mila persone. In Cina il mega-condominio grande come una città: ci vivono 20 mila persone (che possono non uscire mai). Il «condominio più grande del mondo»: ospita 18.000 persone. Il mega condominio in cui 20mila persone vivono senza bisogno di uscire. Un collettivo di artisti svizzeri e la stazione sciistica più piccola al mondo risposta a overturism e climate change. Ne parlano su altre fonti