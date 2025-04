Mistermovie.it - Costanza 2 si farà? Le possibilità di una seconda stagione della fiction Rai con Alessandra Mastronardi

Con la conclusioneprimadi, ladi Rai 1 ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola, molti spettatori si stanno chiedendo se ci sarà un seguito. Al momento nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata né dalla Rai né dalla casa di produzione Banijay Studios, ma gli indizi a favore di un rinnovo non mancano.Una domanda ricorrente: torneràper una?Durante la messa in onda,ha dimostrato di essere un successo per la prima serata di Rai 1. Con picchi di oltre 4 milioni di telespettatori, laha mantenuto una media solida e costante, posizionandosi ai vertici degli ascolti e superando spesso la concorrenza. Un risultato che difficilmente può passare inosservato ai vertici di Viale Mazzini.Anche sul piano narrativo le basi per unaci sono tutte.