Adesca 14enne su social e la violenta

violentato una 14enne Adescata sui social. Quando i due si sono dati appuntamento per una passeggiata,lui l'ha aggredita. Un passante l'ha sentita urlare e ha dato l'allarme. La Polizia locale ha bloccato il giovane in un'area dismessa dietro la stazione di Busto: lui stava ancora usando violenza alla 14enne. Per lei 50 giorni di prognosi. Lui in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 11.20 Un 21enne è stato arrestato a Busto Arsizio, nel Varesotto, con l'accusa di avere picchiato eto unata sui. Quando i due si sono dati appuntamento per una passeggiata,lui l'ha aggredita. Un passante l'ha sentita urlare e ha dato l'allarme. La Polizia locale ha bloccato il giovane in un'area dismessa dietro la stazione di Busto: lui stava ancora usando violenza alla. Per lei 50 giorni di prognosi. Lui in carcere in attesa dell'udienza di convalida.

